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    Иван Шилёнок - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Шилёнок
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 2005 (19 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-2 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2024 1' -90' Иркутск (Иркутск) 3:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    01.07.2024 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:4 Спартак-2 (Москва)
    25.06.2024 89' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Тверь (Тверь)
    19.06.2024 84' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 1:4 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    13.06.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Родина-М (Москва)
    07.06.2024 Был в запасе Луки-Энергия (Великие Луки) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    01.06.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:3 Балтика-БФУ (Калининград)
    26.05.2024 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    19.05.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Енисей-М (Красноярск)
    05.05.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    28.04.2024 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    21.04.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Динамо Вг (Вологда)
    13.04.2024 Был в запасе Динамо-2 (Москва) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    06.04.2024 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 5:0 Леон Сатурн (Раменское)
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