Артем Надольский - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Надольский
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Артем
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Надольский
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|11
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -72'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|31'
|25.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|85'
|19.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.06.2024
|46' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|01.06.2024
|1' -68'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Иркутск (Иркутск)
|26.05.2024
|1' -58'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|12.05.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|1' -63'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|68' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|13.04.2024
|46' -78'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|78'
|07.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)