Ульви Бабаев - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ульви
|Отчество
|Лачын
|Фамилия
|Бабаев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Климки
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Ульви
|Отчество
|Лачын
|Фамилия
|Бабаев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Климки
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 5 тур
|14.08.2024
|1' - 46'
|Крылья Советов
|0:3
|Спартак
|Россия. Кубок, 2 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|13
|7
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -46'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|42'
|13.06.2024
|1' -71'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.06.2024
|1' -81'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|01.06.2024
|1' -87'
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|40' 68' 61'
|26.05.2024
|1' -86'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|45'
|18.05.2024
|1' -84'
|Динамо-2 (Москва)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|52' 23'
|12.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|77'
|05.05.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|28.04.2024
|1' -81'
|Динамо-2 (Москва)
|6:1
|Иркутск (Иркутск)
|11' 20'
|21.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|26' 90'
|13.04.2024
|1' -79'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -83'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)