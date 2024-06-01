Егор Назаренко - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кострома
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кострома
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2024
|Был в запасе
|Динамо
|2:1
|Динамо Мх
|Россия. Кубок, 2 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Зенит
|1:0
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Акрон
|0:2
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|31.07.2024
|Был в запасе
|Спартак
|3:0
|Динамо
|Россия. Кубок, 1 тур
|27.07.2024
|69' - 90'
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 2 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Динамо
|3:1
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|10
|0
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|71' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|25.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.06.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|65' 76'
|01.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|26.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|28' 87'
|18.05.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|52'
|12.05.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|05.05.2024
|1' -72'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|9'
|13.04.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)