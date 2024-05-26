Дмитрий Александров - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Александров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Александров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|9'
|25.06.2024
|1' -77'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -60'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|13.06.2024
|62' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|01.06.2024
|87' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)