Фредрик Стремстад - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Стремстад
|Команда
|Ле Ман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1982 (41 год)
|Рост
|167
|Вес
|65
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Стремстад
|Команда
|Ле Ман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1982 (41 год)
|Рост
|167
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ле Ман
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Ле Ман (Ле Ман)
|08.05.2010
|88' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|17.04.2010
|80' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|0:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|29.08.2009
|80' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ле Ман (Ле Ман)