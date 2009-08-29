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    Фредрик Стремстад - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Стремстад
    Команда Ле Ман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1982 (41 год)
    Рост 167
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ле Ман 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Ле Ман (Ле Ман)
    08.05.2010 88' -90' Ле Ман (Ле Ман) 1:0 ПСЖ (Париж)
    17.04.2010 80' -90' Валансьен (Валансьен) 0:1 Ле Ман (Ле Ман)
    29.08.2009 80' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Ле Ман (Ле Ман)
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