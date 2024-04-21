Александр Бурков - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Бурков
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Александр
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Бурков
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|12
|3
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.06.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|73'
|01.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|29'
|18.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|52' 57'
|12.05.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|80'
|28.04.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)
|47'
|21.04.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|88'
|13.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|19'
|07.04.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Динамо Вг (Вологда)