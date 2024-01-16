Джейден Адамс - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Стелленбос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кейптаун
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Стелленбос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кейптаун
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЮАР
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|ЮАР
|0:0
(6:5)п
|ДР Конго
|07.02.2024
|Был в запасе
|Нигерия
|1:1
(4:2)п
|ЮАР
|03.02.2024
|91' -121'
|Кабо-Верде
|0:0
(1:2)п
|ЮАР
|30.01.2024
|Был в запасе
|Марокко
|0:2
|ЮАР
|24.01.2024
|Был в запасе
|ЮАР
|0:0
|Тунис
|21.01.2024
|90' -90'
|ЮАР
|4:0
|Намибия
|16.01.2024
|Был в запасе
|Мали
|2:0
|ЮАР