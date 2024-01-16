Мотоби Мвала - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Мотоби
|Фамилия
|Мвала
|Команда
|Мамелоди Сандаунс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1994 (30 лет)
|Имя
|Мотоби
|Фамилия
|Мвала
|Команда
|Мамелоди Сандаунс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1994 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЮАР
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2024
|1' -123'
|Нигерия
|1:1
(4:2)п
|ЮАР
|03.02.2024
|1' -121'
|Кабо-Верде
|0:0
(1:2)п
|ЮАР
|30.01.2024
|1' -90'
|Марокко
|0:2
|ЮАР
|83'
|24.01.2024
|1' -90'
|ЮАР
|0:0
|Тунис
|21.01.2024
|1' -90'
|ЮАР
|4:0
|Намибия
|16.01.2024
|1' -90'
|Мали
|2:0
|ЮАР
|58'