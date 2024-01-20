Сиса - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Юсеф
|Фамилия
|Абу Джалбуш
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1998 (26 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Юсеф
|Фамилия
|Абу Джалбуш
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июня 1998 (26 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|1:3
|Катар
|06.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|29.01.2024
|Был в запасе
|Ирак
|2:3
|Иордания
|25.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|20.01.2024
|Был в запасе
|Иордания
|2:2
|Южная Корея