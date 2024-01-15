Низар Аль-Рашдан - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Низар
|Фамилия
|Аль-Рашдан
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ирбид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Низар
|Фамилия
|Аль-Рашдан
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ирбид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1999 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|5
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|1:3
|Катар
|06.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|66'
|29.01.2024
|1' -90'
|Ирак
|2:3
|Иордания
|90' 90'
|25.01.2024
|Был в запасе
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|20.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|15.01.2024
|1' -67'
|Малайзия
|0:4
|Иордания
|45'