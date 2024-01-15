Ферас Шелбай - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Ферас
|Фамилия
|Шелбай
|Команда
|Аль-Вихдат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амман
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Ферас
|Фамилия
|Шелбай
|Команда
|Аль-Вихдат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амман
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|1:3
|Катар
|06.02.2024
|Был в запасе
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|29.01.2024
|Был в запасе
|Ирак
|2:3
|Иордания
|25.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|20.01.2024
|Был в запасе
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|15.01.2024
|Был в запасе
|Малайзия
|0:4
|Иордания