Абдалла Насиб - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Абдалла
|Фамилия
|Насиб
|Команда
|Аль-Хуссейн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Абдалла
|Фамилия
|Насиб
|Команда
|Аль-Хуссейн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|1:3
|Катар
|06.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:0
|Южная Корея
|02.02.2024
|1' -90'
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|29.01.2024
|1' -90'
|Ирак
|2:3
|Иордания
|14'
|25.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|0:1
|Бахрейн
|20.01.2024
|1' -90'
|Иордания
|2:2
|Южная Корея
|15.01.2024
|1' -90'
|Малайзия
|0:4
|Иордания