Ильгар Гурбанов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Ильгар
|Фамилия
|Гурбанов
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Ильгар
|Фамилия
|Гурбанов
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|0:1
|Габала (Габала)