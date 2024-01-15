Али Джасим - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Али
|Фамилия
|Джасим
|Команда
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Багдад
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Али
|Фамилия
|Джасим
|Команда
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Багдад
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.07.2024
|Был в запасе
|Марокко (мол)
|3:0
|Ирак (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Аргентина (мол)
|3:1
|Ирак (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|58' - 90'
|Ирак (мол)
|2:1
|Украина (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|75'