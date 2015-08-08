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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория - Унион
Виктория - Унион: обзор матча 08 августа 2015
Виктория
08.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виктория - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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