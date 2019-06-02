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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Узбекистан
Турция - Узбекистан: обзор матча 02 июня 2019
Турция
02.06.2019, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Узбекистан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
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