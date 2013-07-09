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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ТПС - Женесс
ТПС - Женесс: обзор матча 09 июля 2013
ТПС
09.07.2013, вторник, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Женесс
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Личные встречи
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Статистика матча ТПС - Женесс
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
ТПС
0 : 0
10.10.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Кэрьенг
0 : 2
23.05.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
УНА Штрассен
3 : 0
10.05.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс
1 : 1
03.05.2026
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Виктория Роспорт
1 : 2
26.04.2026
Женесс
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