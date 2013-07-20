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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Штутгарт - Валенсия
Штутгарт - Валенсия: обзор матча 20 июля 2013
Штутгарт
20.07.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Штутгарт - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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1 : 0
07.11.2026
Вердер
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Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
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Испания. Примера, 13 тур
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21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
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