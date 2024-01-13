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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Уолсолл
Стокпорт Каунти - Уолсолл: обзор матча 13 января 2024
Стокпорт Каунти
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Уолсолл
45+2'
A. Wright
76'
П. Мэдден (П)
45+4'
Д. Джеймс-Тейлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Уолсолл
80'
Замена
T. Allen
️️️️
L. Gordon
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Мэдден
76'
74'
Замена
R. Stirk
️️️️
J. Earing
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
К. Вуттон
74'
Замена
П. Мэдден
️️️️
К. Кэмпс
73'
61'
Замена
Д. Гордон
️️️️
D. Johnson
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс-Тейлор
Пас отдал
Т. Ноулз
ГОЛ! 1:0!
A. Wright
Пас отдал
О. Бэйли
45'
+2
Желтая карточка
И. Бристоу
29'
22'
Желтая карточка
B. Comley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
27
Один Бэйли
АП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
29
Jid Okeke
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Уолсолл
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
2-1-1-2-5
4
12
23
Бристоу
8
Кэмпс
27
Бэйли
24
Лемоней-Эванс
18
1
19
Вуттон
19
5
2-1-2-5
1
5
Дэниелс
26
21
7
Ноулз
21
Хатчинсон
14
6
18
Джеймс-Тейлор
39
15
19
Вуттон
25
Пауэлл
25
Пауэлл
19
Вуттон
8
Кэмпс
41
Мэдден
41
Мэдден
8
Кэмпс
15
24
24
15
21
8
8
21
39
10
Гордон
10
Гордон
39
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Уолсолл
13
Джордан Смит
ВР
29
Jid Okeke
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
29
Jid Okeke
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
Остались в запасе
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Стокпорт Каунти - Уолсолл
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
10
Количество передач
523
259
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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