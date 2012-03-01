Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Венесуэла
Испания - Венесуэла: обзор матча 01 марта 2012
Испания
01.03.2012, четверг, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Венесуэла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Новости команд
Все
Испания
Венесуэла
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
6 ноября
7
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
6 ноября
7
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
Назван второй соперник сборной России в ноябре
20 октября
14
Южная Корея – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+