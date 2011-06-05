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Расписание матчей
США - Испания
США - Испания: обзор матча 05 июня 2011
США
05.06.2011, воскресенье, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
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07.07.2026
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