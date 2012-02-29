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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Словакия
Турция - Словакия: обзор матча 29 февраля 2012
Турция
29.02.2012, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Словакия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
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1 : 1
02.10.2026
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Словакия
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29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
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