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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур - Китайский Тайбэй
Сингапур - Китайский Тайбэй: обзор матча 18 ноября 2024
Сингапур
18.11.2024, понедельник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Китайский Тайбэй
85'
I. Najeeb
90+3'
S. Anuar
73'
M. Sandberg
90+1'
A. Kouamé
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сингапур - Китайский Тайбэй
ГОЛ! 2:2!
S. Anuar
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
A. Kouamé
ГОЛ! 1:1!
I. Najeeb
85'
73'
ГОЛ! 0:1!
M. Sandberg
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сингапур
1
Izwan Mahbud
ВР
15
Lionel Tan
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
14
Hariss Harun
ЦЗ
3
Ryhan Stewart
ЦП
35
Christopher Van Huizen
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
13
Taufik Suparno
ЦП
Главный тренер
Гэвин Ли
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
2
Christopher Tiao
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
20
Kang Tae-won
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
10
Ange Kouamé
ЦФ
19
Miguel Sandberg
ЦФ
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Сингапур
30
Rudy Khairullah
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Muhammad Shakir bin Hamzah
ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
9
F. Zulkifli
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
24
Naqiuddin Eunos
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
23
Abdul Rasaq
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
6
K. Nakamura
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Китайский Тайбэй
12
Odo Jacobs
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
3
Chien-Wei Liu
ЦФ
3-5-2
1
15
26
14
6
16
22
13
8
35
3
3-3-3
1
15
16
2
17
20
6
9
19
10
Остались в запасе
Сингапур
Китайский Тайбэй
30
Rudy Khairullah
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Muhammad Shakir bin Hamzah
ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
9
F. Zulkifli
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
24
Naqiuddin Eunos
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
23
Abdul Rasaq
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
6
K. Nakamura
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
12
Odo Jacobs
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
3
Chien-Wei Liu
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Остались в запасе
30
Rudy Khairullah
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
11
Muhammad Shakir bin Hamzah
ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
9
F. Zulkifli
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
24
Naqiuddin Eunos
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
23
Abdul Rasaq
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
6
K. Nakamura
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Остались в запасе
12
Odo Jacobs
ВР
12
Hsuan Tuan
ВР
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
4
Tu Shao-chieh
ЦП
7
Chen Hao-Wei
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
3
Chien-Wei Liu
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Мэтт Росс
Статистика матча Сингапур - Китайский Тайбэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
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