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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Шотландия
Украина - Шотландия: обзор матча 27 сентября 2022
Украина
27.09.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Шотландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Шотландия
90'
+1
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Хики
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Ярмоленко
87'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Р. Малиновский
87'
84'
Желтая карточка
Л. Дайкс
79'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Довбик
75'
Замена
В. Цыганков
️️️️
М. Мудрик
75'
72'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Джек
72'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Р. Фрейзер
71'
Замена
С. Кингсли
️️️️
Г. Тэйлор
62'
Желтая карточка
А. Хики
Желтая карточка
Д. Игнатенко
27'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
23'
Желтая карточка
М. Мудрик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Украина
1
Евгений Волынец
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
3
Эдуард Сарапий
ОП
17
Александр Пихаленок
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
0
Стивен Кингсли
ЦЗ
16
Росс МакКрори
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
19
Барри Маккей
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лунин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
18
Тымчик
6
Степаненко
19
Игнатенко
7
Мудрик
8
Малиновский
7
Ярмоленко
11
Довбик
4-4-1-1
21
Гордон
2
Хики
5
Портеус
13
Хендри
15
Тэйлор
20
Джек
8
МакГрегор
23
МакЛин
7
МакГинн
20
Фрейзер
10
Адамс
8
Малиновский
17
Пихаленок
17
Пихаленок
8
Малиновский
7
Мудрик
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Мудрик
7
Ярмоленко
20
Зубков
20
Зубков
7
Ярмоленко
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
2
Хики
22
Ролстон
22
Ролстон
2
Хики
15
Тэйлор
0
Кингсли
0
Кингсли
15
Тэйлор
20
Джек
17
Армстронг
17
Армстронг
20
Джек
20
Фрейзер
11
Кристи
11
Кристи
20
Фрейзер
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Украина
Шотландия
1
Евгений Волынец
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
3
Эдуард Сарапий
ОП
Главный тренер
Александр Петраков
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
19
Барри Маккей
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Волынец
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
3
Эдуард Сарапий
ОП
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
19
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Украина - Шотландия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
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