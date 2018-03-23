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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Саудовская Аравия
Украина - Саудовская Аравия: обзор матча 23 марта 2018
Украина
23.03.2018, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Саудовская Аравия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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