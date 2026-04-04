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Расписание матчей
Россия. Женская Суперлига
ЖФК Рубин - ЖФК Ростов
ЖФК Рубин - ЖФК Ростов: обзор матча 04 апреля 2026
ЖФК Рубин
04.04.2026, суббота, 17:00
Россия. Женская Суперлига, 4 тур
4 : 0
Завершен
ЖФК Ростов
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ЖФК Ростов
Тренер женского «Ростова» угрожала футболисткам расправой после их слов о зарплате
2025.12.01 17:42
4
Женская команда «Зенита» победила соперника со счетом 17:0
2025.04.22 09:27
2
Вратарь женского «Рубина» пропустила между ног удар с центра поля
2024.03.09 21:12
12
Вратарь женского «Рубина» пропустила между ног удар с центра поля
2024.03.09 21:12
12
Тренер женского «Ростова» угрожала футболисткам расправой после их слов о зарплате
2025.12.01 17:42
4
Женская команда «Зенита» победила соперника со счетом 17:0
2025.04.22 09:27
2
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