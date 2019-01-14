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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Виртус Энтелла
Рома - Виртус Энтелла: обзор матча 14 января 2019
Рома
14.01.2019, понедельник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Виртус Энтелла
1'
П. Шик
45+2'
И. Маркано
47'
П. Шик
75'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Виртус Энтелла
ГОЛ! 4:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Д. Клюйверт
75'
ГОЛ! 3:0!
П. Шик
Пас отдал
Д. Клюйверт
47'
ГОЛ! 2:0!
И. Маркано
Пас отдал
П. Шик
45'
+2
33'
Желтая карточка
М. Эрамо
Желтая карточка
И. Маркано
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Д. Ундер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рома - Виртус Энтелла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
1 : 0
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
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