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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Хосе Оруро - Реал Санта-Крус
Сан-Хосе Оруро - Реал Санта-Крус: обзор матча 19 октября 2024
Сан-Хосе Оруро
19.10.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, 18 тур
4 : 0
Завершен
Реал Санта-Крус
46'
R. Ferrufino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе Оруро - Реал Санта-Крус
Желтая карточка
J. Sanguinetti
76'
70'
Желтая карточка
S. Navarro
63'
Замена
E. Vaca
️️️️
A. Mercado
62'
Желтая карточка
E. Jasond González
59'
Замена
A. Veizaga
️️️️
M. Barrios
ГОЛ! 1:0!
R. Ferrufino
46'
Замена
G. Comas
️️️️
H. Sanchez
46'
Желтая карточка
H. Rodriguez
30'
20'
Желтая карточка
M. Barrios
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе Оруро
1
Родриго Банегас
ВР
14
Lider Yanarico
ЦЗ
4
Gonzalo Vaca
ЦЗ
20
Brian Sobrero
ЦЗ
2
Jhoni Ramallo
ЦП
14
H. Sanchez
ЦП
24
H. Rodriguez
ЦП
14
Kevin García
ЦП
33
Andrés Landa
ЦФ
20
Percy Loza
ЦФ
11
J. Sanguinetti
(К)
ЦФ
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
(К)
ВР
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
37
Gabriel Mendoza
ЦП
41
Santos Navarro
ЦП
17
José Lara
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
22
Erwin Montero
ЦП
20
Alan Mercado
ЦФ
44
Efmamj Jasond González
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Сан-Хосе Оруро
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
50
Diego Urena
ЦП
77
Gastón Comas
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
10
Roler Ferrufino
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
20
Edward Vaca
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
19
Andrés Veizaga
ЦП
24
Jean Wichekar
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
3-4-3
1
Банегас
14
4
20
2
24
14
14
11
20
33
2-5-1-2
1
4
32
37
17
23
22
41
26
44
20
14
77
77
14
20
20
20
20
26
19
19
26
Остались в запасе
Сан-Хосе Оруро
Реал Санта-Крус
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
50
Diego Urena
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
10
Roler Ferrufino
ЦФ
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
24
Jean Wichekar
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
25
Roberto Rivas
ВР
12
Santiago Paz
ВР
55
Augusto Seimandi
ЦЗ
46
Albert Aramayo
ЦП
50
Diego Urena
ЦП
14
Emerson Velásquez
ЦП
6
L. Serrano
ЦП
23
Luis Alí
ЦФ
20
R. Vargas
ЦФ
28
Gustavo Morales
ЦФ
10
Roler Ferrufino
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
2
Luis Ruano
ЦЗ
15
Saul Rueda
ЦП
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
24
Jean Wichekar
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Реал Санта-Крус
2
3
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
13
Офсайды
2
1
Количество передач
490
263
Сейвы
5
2
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Сан-Антонио Було-Було
- : -
03.12.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 27 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
28.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
3 : 0
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
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