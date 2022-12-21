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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано
Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано: обзор матча 21 декабря 2022
Атлетико Сагунтино
21.12.2022, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано
ГОЛ!
М. Суарес
0:2
ГОЛ!
Р. Фалькао
0:1
106'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
98'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
О. Трехо
77'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
77'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Бебе
64'
Замена
️️️️
А. Мартин
64'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
П. Чаваррия
Желтая карточка
N. Ramon
61'
Замена
C. Díaz
️️️️
C. Esteve
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сагунтино
1
Маркос Лавин
ВР
4
Enrique Sampedro
ЦЗ
12
Jorge Domingo
ЦЗ
3
Kike Torrent
ЦЗ
2
Hector Rodas
ЦЗ
22
Luis Navarro
ЦП
10
Ximo Forner
ЦП
6
Sana Ndiaye
ЦП
20
Carlos David
ЦФ
9
Carlos Esteve
ЦФ
7
Juan Manuel Acevedo
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Атлетико Сагунтино
13
Joan Ramos
ВР
16
Roan Riera
ЦЗ
5
David Escudero Lopez
ЦЗ
14
Leonardo Ramirez
ЦП
8
Sergio Boix
ЦП
6
José Álvarez
ЦФ
17
Nacho Ramon
ЦФ
18
Gonzalo Serrano
ЦФ
7
Alejandro Camacho
ЦФ
21
Ferran Giner
ЦФ
11
César Díaz
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-3
1
Лавин
4
3
2
12
22
10
6
7
9
20
4-2-2-2
13
Лопес
2
Эрнандес
4
Суарес
24
Катена
29
Чаваррия
14
Комесанья
23
Валентин
8
Трехо
12
Бебе
11
Мартин
10
Камельо
9
11
11
9
29
Чаваррия
11
Гарсия
11
Гарсия
29
Чаваррия
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
8
Трехо
14
Посо
14
Посо
8
Трехо
12
Бебе
18
Гарсия
18
Гарсия
12
Бебе
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Атлетико Сагунтино
Райо Вальекано
13
Joan Ramos
ВР
16
Roan Riera
ЦЗ
5
David Escudero Lopez
ЦЗ
14
Leonardo Ramirez
ЦП
8
Sergio Boix
ЦП
6
José Álvarez
ЦФ
17
Nacho Ramon
ЦФ
18
Gonzalo Serrano
ЦФ
7
Alejandro Camacho
ЦФ
21
Ferran Giner
ЦФ
1
Столе Димитриевски
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Joan Ramos
ВР
16
Roan Riera
ЦЗ
5
David Escudero Lopez
ЦЗ
14
Leonardo Ramirez
ЦП
8
Sergio Boix
ЦП
6
José Álvarez
ЦФ
17
Nacho Ramon
ЦФ
18
Gonzalo Serrano
ЦФ
7
Alejandro Camacho
ЦФ
21
Ferran Giner
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Статистика матча Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Сагунтино
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Сагунтино
0 : 1
21.12.2022
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Сагунтино
1 : 0
12.11.2022
Аморебьета
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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