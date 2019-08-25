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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Ранхейм
Викинг - Ранхейм: обзор матча 25 августа 2019
Викинг
25.08.2019, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 2
Завершен
Ранхейм
87'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Ранхейм
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Бакенга
Начало матча
Статистика матча Викинг - Ранхейм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
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Ранхейм
Информация о матче
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