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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Расинг М
Ривер Плейт - Расинг М: обзор матча 21 сентября 2025
Ривер Плейт
21.09.2025, воскресенье, 21:30
Уругвай. Примера, 8 тур
2 : 3
Завершен
Расинг М
37'
C. Almeida
47'
Р. Польеро
50'
М. Абдул Кайум
69'
М. Морейра (АГ)
82'
E. Da Silva
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Расинг М
Завершен
90'
+3
Замена
Franco Suárez
️️️️➡️️
Esteban Da Silva
88'
Желтая карточка
Anderson Rodriguez
Замена
Jeremías Chavero
️️️️➡️️
Tomas Olmos
84'
Замена
Tiziano Correa
️️️️➡️️
Inti Lopez
84'
82'
ГОЛ! 2:3!
Esteban Da Silva
76'
Замена
Anderson Rodriguez
️️️️➡️️
Мохаммед Абдул Кайум
76'
Замена
Juan Bosca Fraquelli
️️️️➡️️
Bautista Tomatis
Замена
Juan Ignacio Quintana Silva
️️️️➡️️
Facundo de León
75'
Замена
Николас Скьяппакассе
️️️️➡️️
Agustín Bernardo Vera Flores
75'
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Максимилиано Морейра
Замена
Matías Alfonso
️️️️➡️️
Francisco Triver
65'
60'
Замена
Felipe Álvarez
️️️️➡️️
Thiago Espinosa
50'
ГОЛ! 2:1!
Мохаммед Абдул Кайум
ГОЛ! 2:0!
Родриго Польеро
47'
46'
Замена
Felipe Cairus
️️️️➡️️
Yuri Oyarzo
Желтая карточка
Christian Almeida
41'
ГОЛ! 1:0!
Christian Almeida
37'
Желтая карточка
Francisco Triver
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
1
Damián Frascarelli
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
25
Tomas Olmos
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
17
Facundo de León
ЦП
16
Cristian Sención
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Расинг М
36
Lautaro Amade
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
4
G. Cotugno
ЦЗ
37
Yuri Oyarzo
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
81
Мохаммед Абдул Кайум
ЦП
77
Bautista Tomatis
ЦП
33
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Ривер Плейт
25
Fabrizio Correa
ВР
3
Dylan Gissi
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
17
Matias Escobar
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
32
Jeremías Chavero
ЦФ
9
Tiziano Correa
ЦФ
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
Расинг М
1
Facundo Machado
ВР
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Franco Suárez
ЦП
5
Juan Bosca Fraquelli
ЦП
43
Anderson Rodriguez
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
4-4-2
1
6
Морейра
23
13
25
17
15
10
16
9
Польеро
18
3-2-4-1
36
37
22
17
3
4
18
81
Абдул Кайум
77
3
33
17
30
30
17
15
22
22
15
25
32
32
25
18
9
9
18
10
11
Скьяппакассе
11
Скьяппакассе
10
22
13
13
22
37
8
8
37
33
11
11
33
77
5
5
77
81
Абдул Кайум
43
43
81
Абдул Кайум
Остались в запасе
Ривер Плейт
Расинг М
25
Fabrizio Correa
ВР
3
Dylan Gissi
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
17
Matias Escobar
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
1
Facundo Machado
ВР
29
Facundo González
ЦЗ
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
30
Augusto Scarone
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Остались в запасе
25
Fabrizio Correa
ВР
3
Dylan Gissi
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
17
Matias Escobar
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
Остались в запасе
1
Facundo Machado
ВР
29
Facundo González
ЦЗ
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
30
Augusto Scarone
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Статистика матча Ривер Плейт - Расинг М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Javier Feres, Uruguay
Стадион:
Сарольди
Посещаемость:
400
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