Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Прогресо
Ривер Плейт - Прогресо: обзор матча 14 сентября 2025
Ривер Плейт
14.09.2025, воскресенье, 16:30
Уругвай. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Прогресо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Прогресо
Завершен
Желтая карточка
Cristian Sención
90'
+4
87'
Замена
Matías de los Santos
️️️️➡️️
Gonzalo Silva
87'
Замена
️️️️➡️️
I. Lemmo
Замена
Francisco Triver
️️️️➡️️
L. Lemos
83'
75'
Замена
P. Lopez
️️️️➡️️
F. Lopez
Замена
Matias Escobar
️️️️➡️️
Agustín Bernardo Vera Flores
72'
Замена
Ian López
️️️️➡️️
Родриго Польеро
71'
66'
Замена
Agustin Pinheiro
️️️️➡️️
Adrián Colombino
66'
Замена
Rodrigo Hernandez
️️️️➡️️
Matteo Copelotti
Замена
Juan Ignacio Quintana Silva
️️️️➡️️
Facundo de León
61'
Замена
Jeremías Chavero
️️️️➡️️
Tiziano Correa
61'
45'
+1
Желтая карточка
I. Lemmo
Желтая карточка
Родриго Польеро
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
1
Damián Frascarelli
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
25
Tomas Olmos
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
17
Facundo de León
ЦП
23
L. Lemos
ЦП
16
Cristian Sención
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
9
Tiziano Correa
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Прогресо
1
Nicolás Gentilio
ВР
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
18
Gonzalo Silva
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
19
F. Lopez
ЦФ
23
Matteo Copelotti
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Ривер Плейт
25
Fabrizio Correa
ВР
2
Facundo Perez
ЦЗ
4
Lautaro Pertusatti
ЦЗ
3
Dylan Gissi
ЦЗ
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
27
Ian López
ЦП
17
Matias Escobar
ЦП
32
Jeremías Chavero
ЦФ
Прогресо
35
Facundo Mendez
ВР
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
5
Agustin Pinheiro
ЦП
11
P. Lopez
ЦП
24
Matías de los Santos
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
4-4-2
1
6
Морейра
23
13
25
17
16
10
23
9
9
Польеро
3-2-2-3
1
23
4
40
16
29
18
10
23
19
8
17
30
30
17
23
15
15
23
9
Польеро
27
27
9
Польеро
10
17
17
10
9
32
32
9
8
5
5
8
19
11
11
19
18
24
24
18
23
15
15
23
Остались в запасе
Ривер Плейт
Прогресо
25
Fabrizio Correa
ВР
2
Facundo Perez
ЦЗ
4
Lautaro Pertusatti
ЦЗ
3
Dylan Gissi
ЦЗ
25
Emiliano Jourdan
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
35
Facundo Mendez
ВР
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Остались в запасе
25
Fabrizio Correa
ВР
2
Facundo Perez
ЦЗ
4
Lautaro Pertusatti
ЦЗ
3
Dylan Gissi
ЦЗ
25
Emiliano Jourdan
ЦП
Остались в запасе
35
Facundo Mendez
ВР
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Хавьер Мендес
Статистика матча Ривер Плейт - Прогресо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Sacarelo Roig,
Стадион:
Сарольди
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Прогресо
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ривер Плейт
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 2
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
1 : 2
23.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 1 тур
Хувентуд
2 : 0
16.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 1
10.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 2
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
1 : 2
23.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 1 тур
Хувентуд
2 : 0
16.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 1
10.05.2026
Прогресо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: