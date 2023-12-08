Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Варта
Погонь - Варта: обзор матча 08 декабря 2023
Погонь
08.12.2023, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
3 : 3
Завершен
Варта
50'
M. Fornalczyk
61'
Я. Бартковски (АГ)
78'
К. Гросицки
9'
M. Żurawski
82'
D. Stavropoulos
90+1'
К. Шмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Варта
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
К. Шмит
Пас отдал
Д. Визингер
Замена
W. Lisowski
️️️️
К. Гросицки
87'
82'
ГОЛ! 3:2!
D. Stavropoulos
Пас отдал
J. Kiełb
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
80'
80'
Замена
J. Kiełb
️️️️
M. Eppel
ГОЛ! 3:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Л. Захович
78'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ф. Ульвестад
70'
70'
Замена
С. Савич
️️️️
Б. Цыру
69'
Желтая карточка
D. Stavropoulos
64'
Замена
Д. Визингер
️️️️
М. Луиш
64'
Замена
D. Szymonowicz
️️️️
M. Żurawski
64'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
T. Prikryl
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Я. Бартковски
61'
51'
Желтая карточка
К. Шмит
ГОЛ! 1:1!
M. Fornalczyk
50'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
O. Korczakowski
46'
Замена
Л. Захович
️️️️
A. Gorgon
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
M. Żurawski
Пас отдал
K. Matuszewski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Варта
1
Adrian Lis
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
(К)
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
6
Maciej Żurawski
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
3
Jakub Kiełb
ЦП
15
Michał Kopczyński
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
8
27
6
Ульвестад
23
44
9
Кулурис
20
3-2-2-3
1
11
21
4
2
Бартковски
15
Цыру
90
Луиш
47
7
Шмит
27
6
11
Гросицки
25
25
11
Гросицки
6
Ульвестад
16
16
6
Ульвестад
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
27
7
7
27
20
90
Захович
90
Захович
20
6
44
44
6
47
8
Мяенпя
8
Мяенпя
47
27
3
3
27
90
Луиш
29
Визингер
29
Визингер
90
Луиш
15
Цыру
77
Савич
77
Савич
15
Цыру
Остались в запасе
Погонь
Варта
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Jedrzej Grobelny
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
Остались в запасе
1
Jedrzej Grobelny
ВР
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
15
Michał Kopczyński
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Погонь - Варта
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
4
3
Офсайды
0
1
Количество передач
372
177
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Florian-Krygier-Stadion, Szczecin
Новости команд
Все
Погонь
Варта
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+