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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Перу
Саудовская Аравия - Перу: обзор матча 03 июня 2018
Саудовская Аравия
03.06.2018, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Перу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
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