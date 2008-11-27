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Расписание матчей
ПСЖ - Расинг
ПСЖ - Расинг: обзор матча 27 ноября 2008
ПСЖ
27.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Расинг
5'
М. Кежман
32'
П. Луйиндула
40'
С. Траоре (АГ)
55'
Г. Колса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Расинг
Желтая карточка
П. Луйиндула
Замена
П. Люксен
️️️️
М. Тчите
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
Г. Оаро
️️️️
Ж. Ротен
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Ф. Панкрат
Желтая карточка
Г. Колса
Замена
Х. Гонсалвес
️️️️
М. Ласен
Замена
К. Макелеле
️️️️
Ю. Санкаре
ГОЛ! 2:2!
Г. Колса
Желтая карточка
П. Мунитис
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Траоре
Желтая карточка
Ю. Санкаре
ГОЛ! 2:0!
П. Луйиндула
Пас отдал
Ж. Ротен
Желтая карточка
Х. Перейра
ГОЛ! 1:0!
М. Кежман
Пас отдал
П. Луйиндула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Расинг
25
Тоньо
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
8
Петер Люксен
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
3-2-2-3
1
Ландро
13
Траоре
12
Сахо
6
Бурийон
22
Арман
2
Сеара
13
Санкаре
25
Ротен
99
Кежман
88
Луйиндула
7
Панкрат
3-2-2-2
25
Тоньо
20
Валера
5
Маркано
24
Гарай
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
11
Серрано
9
Перейра
7
Тчите
13
Санкаре
0
Макелеле
0
Макелеле
13
Санкаре
7
Панкрат
29
Сессеньон
29
Сессеньон
7
Панкрат
25
Ротен
99
Оаро
99
Оаро
25
Ротен
25
Ласен
0
Гонсалвес
0
Гонсалвес
25
Ласен
7
Тчите
8
Люксен
8
Люксен
7
Тчите
Остались в запасе
ПСЖ
Расинг
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча ПСЖ - Расинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Помощники судьи:
Мирослав Зламал
Мартин Вильчек (оба - Чехия)
Делегат:
Филип Притчард (Уэльс)
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
25000 из 48712 зрителей (51%)
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