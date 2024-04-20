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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Валансьен
Париж - Валансьен: обзор матча 20 апреля 2024
Париж
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
20'
Н. Дико
25'
Т. Оллила
9'
Э. Юнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Валансьен
86'
Желтая карточка
J. Kayi Sanda
Замена
J. Gaudin
️️️️
Т. Оллила
85'
Замена
J. Lopez
️️️️
A. Jabbari
78'
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
М. Мбоу
78'
75'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Э. Юнг
75'
Замена
N. Venema
️️️️
M. Lilepo
67'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
J. Masson
Замена
В. Марчетти
️️️️
К. Ив Дабила
63'
Желтая карточка
А. Камара
46'
46'
Замена
Ф. Жуниор
️️️️
I. Hamache
ГОЛ! 2:1!
Т. Оллила
Пас отдал
И. Кеббаль
25'
ГОЛ! 1:1!
Н. Дико
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Юнг
Пас отдал
A. Linguet
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
23
Julien Masson
(К)
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Париж
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ОП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
14
J. Cuffaut
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
4-1-2-1-2
16
5
Оллила
31
Шергуи
5
Мбоу
13
Дабила
44
Дусе
14
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
99
4-3-3
16
4
5
8
27
8
9
23
29
Юнг
99
11
5
Мбоу
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
5
Мбоу
13
Дабила
4
Марчетти
4
Марчетти
13
Дабила
5
Оллила
22
22
5
Оллила
99
20
20
99
29
Юнг
22
Дукуре
22
Дукуре
29
Юнг
11
50
Жуниор
50
Жуниор
11
23
28
28
23
99
14
14
99
Остались в запасе
Париж
Валансьен
44
Иван Филипович
ВР
6
Поль Ласн
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ОП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
6
Поль Ласн
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ОП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Париж - Валансьен
1
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
740
315
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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