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Расписание матчей
Франция. Кубок
Паньи-сюр-Мосель - Сошо
Паньи-сюр-Мосель - Сошо: обзор матча 02 января 2016
Паньи-сюр-Мосель
02.01.2016, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Сошо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Паньи-сюр-Мосель - Сошо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Паньи-сюр-Мосель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
0 : 2
02.01.2016
Сошо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
1 : 3
04.01.2015
Изер
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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Паньи-сюр-Мосель
Сошо
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2018.02.07 01:03
2
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
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2021.03.06 22:40
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2020.08.06 00:49
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2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
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