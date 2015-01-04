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Расписание матчей
Франция. Кубок
Паньи-сюр-Мосель - Изер
Паньи-сюр-Мосель - Изер: обзор матча 04 января 2015
Паньи-сюр-Мосель
04.01.2015, воскресенье, 15:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Изер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Паньи-сюр-Мосель - Изер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Паньи-сюр-Мосель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
0 : 2
02.01.2016
Сошо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
1 : 3
04.01.2015
Изер
Изер
Франция. Кубок, 1/8 финала
Изер
1 : 3
11.02.2015
Генгам
Франция. Кубок, 1/16 финала
Изер
2 : 0
20.01.2015
Валансьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паньи-сюр-Мосель
1 : 3
04.01.2015
Изер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Изер
1 : 3
22.01.2014
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Изер
1 : 0
04.01.2014
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