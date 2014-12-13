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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Палестина
Узбекистан - Палестина: обзор матча 13 декабря 2014
Узбекистан
13.12.2014, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Палестина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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