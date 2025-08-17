Введите ваш ник на сайте
Виктория - Падерборн: онлайн-трансляция 17 августа 2025

Виктория
17.08.2025, воскресенье, 14:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Падерборн
Матч
Статистика матча Виктория - Падерборн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Виктория
Падерборн
Экс-игрок сборной Германии пожаловался, что в течение 10 лет не может избавиться от геморроя
19 октября 2024, 12:57
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
2 февраля 2023, 15:11
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
31 октября 2022, 11:11
1
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Виктория
Падерборн
Германия. Третья Лига, 2 тур
Саарбрюккен
2 : 1
09.08.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 1 тур
Виктория
2 : 0
03.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Оснабрюк
2 : 0
02.05.2025
Виктория
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 1
02.08.2025
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
3 : 0
18.05.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Падерборн
2 : 1
10.05.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 2
02.05.2025
Падерборн
