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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оснабрюк - Вердер
Оснабрюк - Вердер: обзор матча 07 августа 2021
Оснабрюк
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Вердер
45'
M. Trapp
90+4'
С. Келер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оснабрюк - Вердер
Желтая карточка
С. Келер
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
С. Келер
90'
+4
Желтая карточка
F. Higl
86'
82'
Желтая карточка
М. Цеттерер
Замена
H. Traoré
️️️️
D. Itter
80'
72'
Замена
Н. Рапп
️️️️
Р. Шмид
Замена
S. Bertram
️️️️
B. Simakala
71'
68'
Желтая карточка
М. Фридль
Замена
С. Келер
️️️️
С. Клаас
66'
55'
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
D. Itter
️️️️
F. Kleinhansl
46'
ГОЛ! 1:0!
M. Trapp
Пас отдал
Л. Гугганиг
45'
Желтая карточка
F. Kleinhansl
41'
19'
Желтая карточка
Р. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
23
Омар Траоре
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
33
F. Higl
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
5
Лукас Гугганиг
ЦФ
18
Maurice Trapp
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
22
Ulrich Taffertshofer
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
20
M. Heider
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
31
Никлас Шмидт
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Оснабрюк
12
Laurenz Beckemeyer
ВР
19
Luis Sprekelmeyer
ЦЗ
29
Davide-Jerome Itter
ЦП
6
Tim Moller
ЦП
34
Hakim Traoré
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
20
Sören Bertram
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
2-1-5
23
Траоре
3
13
28
Клаас
20
7
22
18
4-2-1-3
16
Цеттерер
27
Агу
21
Топрак
32
Фридль
17
Маи
8
Мбом
8
Эггештайн
10
Шмид
18
Динкчи
31
Шмидт
10
Фуллкруг
3
29
29
3
34
34
28
Клаас
23
Келер
23
Келер
28
Клаас
7
20
20
7
10
Шмид
6
Рапп
6
Рапп
10
Шмид
Остались в запасе
Оснабрюк
Вердер
12
Laurenz Beckemeyer
ВР
19
Luis Sprekelmeyer
ЦЗ
6
Tim Moller
ЦП
23
Manuel Haas
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
13
Дуду
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
12
Laurenz Beckemeyer
ВР
19
Luis Sprekelmeyer
ЦЗ
6
Tim Moller
ЦП
23
Manuel Haas
ЦФ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Оснабрюк - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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