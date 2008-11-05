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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ольборг - Вильярреал
Ольборг - Вильярреал: обзор матча 05 ноября 2008
Ольборг
05.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольборг - Вильярреал
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Микаэль Аннонье (оба - Франция)
Делегат:
Рудольф Заврль (Словения)
Стадион:
Энерги Норд Арена
Посещаемость:
10355 из 13997 зрителей (73%)
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