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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия - США
Северная Ирландия - США: обзор матча 28 марта 2021
Северная Ирландия
28.03.2021, воскресенье, 20:05
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Ирландия - США
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Абдул Белуши
Стадион:
Виндзор Парк
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