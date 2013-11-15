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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Северная Ирландия
Турция - Северная Ирландия: обзор матча 15 ноября 2013
Турция
15.11.2013, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
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