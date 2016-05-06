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Расписание матчей
Оболонь - Николаев
Оболонь - Николаев: обзор матча 06 мая 2016
Оболонь
06.05.2016, пятница, 19:00
Украина. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Николаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оболонь - Николаев
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 1
18.09.2026
Оболонь
Николаев
Украина. Первая лига, 30 тур
Николаев
2 : 1
01.06.2016
Десна
Украина. Первая лига, 29 тур
Тернополь
0 : 1
27.05.2016
Николаев
Украина. Первая лига, 28 тур
Николаев
3 : 1
20.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 27 тур
Днепр
0 : 2
15.05.2016
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Николаев
2 : 0
11.05.2016
Горняк-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Центральный городской стадион
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