Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Нигерия
США - Нигерия: обзор матча 08 июня 2014
США
08.06.2014, воскресенье, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
ЭверБэнк
Новости команд
Все
США
Нигерия
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
Вчера, 18:46
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
Вчера, 14:04
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
10
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
Вчера, 18:46
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
Вчера, 14:04
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
10
Сборная США хочет пригласить Гвардиолу после ухода Почеттино в «МЮ»
11 ноября
3
Фердинанд предложил идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
11 ноября
«Спартак» показал побитого Максименко
9 октября
9
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
9 октября
11
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
8 октября
21
Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
7 октября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+