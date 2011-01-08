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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стивенидж - Ньюкасл
Стивенидж - Ньюкасл: обзор матча 08 января 2011
Стивенидж
08.01.2011, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стивенидж - Ньюкасл
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0
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