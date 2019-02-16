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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ньюкасл - ЦСКА
Ньюкасл - ЦСКА: обзор матча 16 февраля 2019
Ньюкасл
16.02.2019, суббота, 14:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюкасл - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
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07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
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Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
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24.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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