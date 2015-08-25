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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Нортгемптон Таун
Ньюкасл - Нортгемптон Таун: обзор матча 25 августа 2015
Ньюкасл
25.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Нортгемптон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюкасл - Нортгемптон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
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